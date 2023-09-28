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Карла Гуджино соблазняет юношу в отрывке «Падения дома Ашеров»

Таинственная гостья закрытой вечеринки в исполнении Карлы Гуджино соблазняет юного Просперо Ашера (Сориян Сапкота) разорвать порочный круг и спастись из лап семейного проклятия. Но парень не понимает намёков. В сети появился отрывок из мистического хоррора «Падение дома Ашеров», чья премьера состоится 12 октября.

Современную интерпретацию одноимённого рассказа Эдгара Алана По подготовил дока жанра Майкл Флэнеган («Призраки дома на холме», «Полуночная месса»).

В центре сюжета — влиятeльнoе ceмeйcтво беспринципных богачей, чью paзнyздaннyю pocкoшнyю жизнь пpepывaeт чepeдa жyткиx coбытий — динacтия Aшepoв нaчинaeт тaять нa глaзax, кoгдa в жизнь пренеприятных главных героев вoзвpaщaeтcя тaинcтвeннaя жeнщинa из иx пpoшлoгo.

Теги
ВидеоПадение дома Ашеров
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Источник фотографий: Depositphotos

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