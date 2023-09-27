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Сценаристы победили Искусственный Интеллект, повысили минимальную заработную плату с отчислениями и обзавелись бонусами

Источник: Ndz / Star Max / GC Images

В эту среду официально закончилась забастовка голливудских сценаристов — стачка продлилась 148 дней.

Сценаристы требовали у продюсеров, студий и стримингов защиты от ИИ. Они её получили.

  • ИИ не может быть автором или переписывать оригинальный литературный материал. Сгенерированный ИИ материал не может считаться источником.

  • Автор может использовать ИИ, но студия не может требовать от автора прибегать к помощи ИИ.

  • Студии должны уведомлять авторов, если им предоставлен полностью или частично сгенерированный ИИ материал.

  • Обучение ИИ с помощью оригинальных материалов авторов будет позволено только с разрешения Гильдии.

Сценаристы хотели утвердить минимальное количество участников сценарных комнат на производстве сериалов. Утвердили!

  • На стадии разработки сериала в команду включены как минимум 3 автора (включая шоураннера) и у всех есть гарантия на 10 недель трудоустройства.

  • Как только сериал запускают в разработку, то количество занятых будет зависеть от количества эпизодов: 6 серий или меньше (3 сценариста и 3 сценариста-продюсера), 7-12 эпизодов (5 сценаристов и 3 сценариста-продюсера), 13 эпизодов и больше (6 сценаристов и 3 сценариста-продюсера).

Стриминговые сервисы должны раскрыть просмотры. Раскроют.

  • Гильдия будет получать данные стримингов по количеству просмотренных часов подписчиков со всего мира под соглашением о неразглашении. Гильдия станет делиться информацией с членами в удобной им форме.

Минимальная заработная плата тоже будет поднята на протяжении трёх лет: 5% в первый год, 4% в следующий и ещё 3,5% в заключительный.

Разобраться с отчислениями со стримингов и бонусами за успешные проекты. Разобрались с тем и другим.

  • Студии предоставят Гильдии все данные по просмотрам, включая мировые. Отчисления с заграничных территорий будут зависеть от количества иностранных подписчиков. За сериалы и фильмы, посмотренные более 20% домашних подписчиков за первые 90 дней, сценаристы будут получать бонус равный 50% от фиксированных отчислений.

  • Предположительные бонусы выглядят так: $ 9 тысяч за получасовой эпизод, $ 16 тысяч — одночасовой и $ 40 тысяч — потоковый фильм с бюджетом больше $ 30 млн.

Как говорят злые языки, за все эти щедрости в конечном итоге заплатят клиенты. Сценаристам разрешили возвращаться к работе даже в процессе ратификации договора. Актёры уже стучатся в двери к продюсерам, они следующие в очереди.

Комментарии (3)

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