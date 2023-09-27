Сценаристы победили Искусственный Интеллект, повысили минимальную заработную плату с отчислениями и обзавелись бонусами

В эту среду официально закончилась забастовка голливудских сценаристов — стачка продлилась 148 дней.

Сценаристы требовали у продюсеров, студий и стримингов защиты от ИИ. Они её получили.

ИИ не может быть автором или переписывать оригинальный литературный материал. Сгенерированный ИИ материал не может считаться источником.

Автор может использовать ИИ, но студия не может требовать от автора прибегать к помощи ИИ.

Студии должны уведомлять авторов, если им предоставлен полностью или частично сгенерированный ИИ материал.

Обучение ИИ с помощью оригинальных материалов авторов будет позволено только с разрешения Гильдии.

Сценаристы хотели утвердить минимальное количество участников сценарных комнат на производстве сериалов. Утвердили!

На стадии разработки сериала в команду включены как минимум 3 автора (включая шоураннера) и у всех есть гарантия на 10 недель трудоустройства.

Как только сериал запускают в разработку, то количество занятых будет зависеть от количества эпизодов: 6 серий или меньше (3 сценариста и 3 сценариста-продюсера), 7-12 эпизодов (5 сценаристов и 3 сценариста-продюсера), 13 эпизодов и больше (6 сценаристов и 3 сценариста-продюсера).

Стриминговые сервисы должны раскрыть просмотры. Раскроют.

Гильдия будет получать данные стримингов по количеству просмотренных часов подписчиков со всего мира под соглашением о неразглашении. Гильдия станет делиться информацией с членами в удобной им форме.

Минимальная заработная плата тоже будет поднята на протяжении трёх лет: 5% в первый год, 4% в следующий и ещё 3,5% в заключительный.

Разобраться с отчислениями со стримингов и бонусами за успешные проекты. Разобрались с тем и другим.

Студии предоставят Гильдии все данные по просмотрам, включая мировые. Отчисления с заграничных территорий будут зависеть от количества иностранных подписчиков. За сериалы и фильмы, посмотренные более 20% домашних подписчиков за первые 90 дней, сценаристы будут получать бонус равный 50% от фиксированных отчислений.

Предположительные бонусы выглядят так: $ 9 тысяч за получасовой эпизод, $ 16 тысяч — одночасовой и $ 40 тысяч — потоковый фильм с бюджетом больше $ 30 млн.

Как говорят злые языки, за все эти щедрости в конечном итоге заплатят клиенты. Сценаристам разрешили возвращаться к работе даже в процессе ратификации договора. Актёры уже стучатся в двери к продюсерам, они следующие в очереди.