Серсея Ланнистер в космосе — первые кадры фантастики «Маяк 23» с Линой Хиди

Многосерийный долгострой «Маяк 23» по одноимённому фантастическому роману Хью Хоуи наконец-то обрёл платформу вещания и поделился своими первыми кадрами с исполнителями главных ролей Линой Хиди и Стефаном Джеймсом. Премьера сериала состоится 12 ноября на стриминговом сервисе MGM+.

К слову, прошлым летом проект получил продление на второй сезон. За разработку «Маяка 23» отвечают шоураннеры Глен Маззара и Джои Блэйк. Создателем числится Зак Пенн.

Фантастический триллер рассказывает об Астер (Хиди) и Халане (Джеймс), чьи судьбы переплелись, после того как они оказались в ловушке на самом краю вселенной. Астер таинственным образом отыскивает путь к маяку, где коротает свои дни, пытаясь не сойти с ума, одинокий Халан, смотритель маяка. Яростная битва характеров вскрывает неприятный факт — у обоих героев за плечами много тёмных секретов.