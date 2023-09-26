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СЕРИАЛЫ
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Серсея Ланнистер в космосе — первые кадры фантастики «Маяк 23» с Линой Хиди

Многосерийный долгострой «Маяк 23» по одноимённому фантастическому роману Хью Хоуи наконец-то обрёл платформу вещания и поделился своими первыми кадрами с исполнителями главных ролей Линой Хиди и Стефаном Джеймсом. Премьера сериала состоится 12 ноября на стриминговом сервисе MGM+.

К слову, прошлым летом проект получил продление на второй сезон. За разработку «Маяка 23» отвечают шоураннеры Глен Маззара и Джои Блэйк. Создателем числится Зак Пенн.

Кадры из сериала «Маяк 23» Кадры из сериала «Маяк 23» Кадры из сериала «Маяк 23» Кадры из сериала «Маяк 23» Кадры из сериала «Маяк 23»

Фантастический триллер рассказывает об Астер (Хиди) и Халане (Джеймс), чьи судьбы переплелись, после того как они оказались в ловушке на самом краю вселенной. Астер таинственным образом отыскивает путь к маяку, где коротает свои дни, пытаясь не сойти с ума, одинокий Халан, смотритель маяка. Яростная битва характеров вскрывает неприятный факт — у обоих героев за плечами много тёмных секретов.

Теги
ГалереяМаяк 23
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Источник фотографий: Depositphotos

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