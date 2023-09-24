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СЕРИАЛЫ
1 338

Розовый и ультра-мини: эффектная Дарья Сагалова на съёмках «Букиных» (фото)

Если и есть ради чего одним глазком глянуть новых «Букиных», то это, конечно же, Дарья Сагалова. Съёмки продолжения «Счастливы вместе» уже стартовали, и актриса успела засветиться на фото с площадки. Если годы и сказались на Свете Букиной, то только в лучшую сторону — кажется, у героини появился вкус.

Промо-арт сериала «Букины» Промо-арт сериала «Букины» Промо-арт сериала «Букины» Промо-арт сериала «Букины» Промо-арт сериала «Букины»

К своим без пяти минут культовым ролям вернутся также Bиктop Лoгинoв, Haтaлья Бoчкapёва и Aлeкcaндp Якин. Снимать будет Сарик Андреасян, так что сильно не обольщайтесь.

Пока заказано 10 серий сиквела.

Теги
ГалереяБукины
Комментарии (3)

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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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