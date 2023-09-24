Если и есть ради чего одним глазком глянуть новых «Букиных», то это, конечно же, Дарья Сагалова. Съёмки продолжения «Счастливы вместе» уже стартовали, и актриса успела засветиться на фото с площадки. Если годы и сказались на Свете Букиной, то только в лучшую сторону — кажется, у героини появился вкус.

К своим без пяти минут культовым ролям вернутся также Bиктop Лoгинoв, Haтaлья Бoчкapёва и Aлeкcaндp Якин. Снимать будет Сарик Андреасян, так что сильно не обольщайтесь.

Пока заказано 10 серий сиквела.