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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 18–24 сентября

Источник: Disney+
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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0Ноль кадров в секунду – 492: Unity против Unity
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 586: «Синий жук», «Кентавр», прорва русских сказок, пиратский конфликт с Red Head Sound
 
3ЕВА – 547: Телефонная будка судьбы
 
2Телеовощи – 514: Убитый стояк
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 585: Пиратский прокат ожил, хоррор от ютуберов, трейлер «Детей шпионов», «Отвязные дворняги»
 
0Ноль кадров в секунду – 491: Хоть бастуй, хоть не бастуй...
 
 
7ЕВА – 546: Широкие моральные рамки
 
2Телеовощи – 513: Капитан фруктоед
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 584: Горячее обсуждение «Барби», новые «Черепашки-ниндзя», «Eвгeний Oнeгин» от Сарика Андреасяна
 
2Ноль кадров в секунду – 490: Куча похорон и одно воскрешение
 
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