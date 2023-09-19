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СЕРИАЛЫ
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Энакин Скайуокер снова машет световым мечом — в кадре и за кадром «Асоки» (видео)

Самый значимый и ожидаемый фанатами эпизод сольного приключения Асоки Тано ознаменовался возвращением в жизнь титульной тогрутки её учителя Энакина Скайуокера. И дабы воздать должное этому эпохальному событию, официальный YouTube-канал франчайза Star Wars опубликовал закадровое видео пятого эпизода «Асоки».

В видеоролике исполнители главных ролей в серии Хейден Кристенсен и Розарио Доусон, а также сценарист и шоураннер проекта Дэйв Филони делятся своими впечатлениями от новой встречи персонажей.

Теги
ВидеоАсока
Комментарии (4)

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Кей-поп
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Комиксы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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