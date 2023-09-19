Энакин Скайуокер снова машет световым мечом — в кадре и за кадром «Асоки» (видео)

Самый значимый и ожидаемый фанатами эпизод сольного приключения Асоки Тано ознаменовался возвращением в жизнь титульной тогрутки её учителя Энакина Скайуокера. И дабы воздать должное этому эпохальному событию, официальный YouTube-канал франчайза Star Wars опубликовал закадровое видео пятого эпизода «Асоки».

В видеоролике исполнители главных ролей в серии Хейден Кристенсен и Розарио Доусон, а также сценарист и шоураннер проекта Дэйв Филони делятся своими впечатлениями от новой встречи персонажей.