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СЕРИАЛЫ
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Энакин Скайуокер и юная Асока на свежих постерах «Асоки»

В пятом эпизоде «Асоки», получившем название Shadow Warrior, фанаты мультсериалов Дэйва Филони по вселенной «Звёздных войн» получили желаемое, а именно эпичное возвращение в жизнь главной героини её наставника Энакина Скайуокера. Стриминговый сервис Disney+ не мог проигнорировать это важное событие и опубликовал персонажные постеры к новому эпизоду.

Персональный постер совершенно заслуженно получил самый важный гость этого сериала — Энакин Скайуокер в исполнении Хейдена Кристенсена. Юную Асоку в сериале сыграла Ариана Гринблатт.

Постеры сериала «Асока» Постеры сериала «Асока» Постеры сериала «Асока»
Теги
ГалереяАсока
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Источник фотографий: Depositphotos

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