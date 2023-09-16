Энакин Скайуокер и юная Асока на свежих постерах «Асоки»

В пятом эпизоде «Асоки», получившем название Shadow Warrior, фанаты мультсериалов Дэйва Филони по вселенной «Звёздных войн» получили желаемое, а именно эпичное возвращение в жизнь главной героини её наставника Энакина Скайуокера. Стриминговый сервис Disney+ не мог проигнорировать это важное событие и опубликовал персонажные постеры к новому эпизоду.

Персональный постер совершенно заслуженно получил самый важный гость этого сериала — Энакин Скайуокер в исполнении Хейдена Кристенсена. Юную Асоку в сериале сыграла Ариана Гринблатт.