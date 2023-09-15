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«Дозоры» Сергея Лукьяненко станут сериалом

Источник: «Первый канал»

На состоявшейся сегодня в Москве презентации «Плюс Студии» — продюсерского центра Яндекса — состоялся громкий анонс по переплавке в сериальный формат знаменитой книжной серии Сергея Лукьяненко. Теперь Дозоры — очевидно, с «Ночного» по «Шестой» — пожалуют на экраны в многосерийном формате.

Разработкой многосерийного городского фэнтези наряду с «Плюс Студией» займётся «Первый канал». И пока это всё, что доподлинно известно о будущем проекте. Уточняющая и дополняющая информация появится позже.

Книжная серия Лукьяненко пережила киноэкранизацию, начавшуюся с «Ночного дозора» режиссёра Тимура Бекмамбетова. Картина вышла в отечественный прокат в 2004 году и пользовалась большим успехом у аудитории. А в апреле 2020 года небезызвестный Джеймс Ганн внёс её в свой персональный список «Лучших боевиков для просмотра на карантине».

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