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«Метод» с Паулиной Андреевой вернётся на третий сезон

Источник: «Среда»

В рамках презентации продюсерского центра Яндекса под названием «Плюс Студия» состоялся анонс продолжения детективного триллера «Метод», главные роли в котором играли Паулина Андреева, Константин Хабенский и Александр Петров.

Дальше непосредственно анонса дело пока не пошло. Дополнительную информацию придётся какое-то время ждать, зато уже известно, что шоураннером третьего сезона выступит Максим Полинский, работавший над вторым сезоном «Метода» и сериалом «Мажор».

Второй сезон маньячного триллера о психологически нестабильной расследовательнице особо жестоких преступлений вышел в ноябре 2020 года. За производство двух предыдущих сезонов отвечала продюсерская студия Александра Цекало «Среда».

Теги
Метод
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