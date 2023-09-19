Создатель «Хранителей» Алан Мур попросил DC направить его гонорары за адаптации своих комиксов движению Black Lives Matter

Алан Мур, сценарист и визионер комиксов, наиболее известный благодаря таким произведениям как «Хранители», «V значит вендетта» и «Убийственная шутка», сообщил, что он больше не принимает чеки от DC Comics за фильмы и телесериалы, основанные на его произведениях. Он попросил компанию отдать эти гонорары движению Black Lives Matter. В общем, продался.

The Telegraph спросило Мура, правдивы ли сообщения о том, что он забирает все деньги, которые зарабатывает на фильмах и телесериалах, и делит их между сценаристами и другими креативщиками, на что писатель ответил:

Я больше не хочу даже делиться ими с ними. Что касается последних фильмов, то я на самом деле не чувствую, что они придерживались того, что, как я предполагал, было их первоначальной задумкой. Поэтому я попросил DC Comics направить все деньги от любых будущих телесериалов или фильмов в Black Lives Matter.

Мур добавил, что его не интересуют деньги и он живет спокойной жизнью в Нортгемптоне в Англии. В прошлом он открыто заявлял, что не согласен с экранизациями своих работ, и крайне критически относится к современным фильмам о супергероях, которые он однажды назвал «упадком» кинематографа и «в какой-то степени — культуры». В интервью The Guardian в октябре 2022 года он сказал, что продолжающаяся любовь взрослых к фильмам о супергероях — это «инфантилизация», которая может стать «предвестником фашизма».

В то время Мур выразил беспокойство по поводу «сотен тысяч взрослых, выстраивающихся в очередь, чтобы увидеть персонажей и ситуации, которые были созданы для развлечения 12-летних мальчиков — а это всегда были мальчики — 50 лет назад».

Комиксист сетует:

На самом деле я не думал, что супергерои — это «еда» для взрослых. Я думаю, что это было недоразумение, порожденное тем, что произошло в 1980-ых годах — в чём я должен признать значительную долю вины, хотя это и не было преднамеренным, - когда впервые появились такие вещи, как «Хранители». Было ужасно много заголовков, в которых говорилось: «Комиксы повзрослели». Я склонен думать, что нет, комиксы так и не выросли. Было несколько серий, которые были более взрослыми, чем те, к которым привыкли люди… Я всегда буду любить и обожать среду комиксов, но индустрия комиксов и всё, что с ней связано, просто стало невыносимым.

В своем новом интервью The Telegraph Мур сказал, что то, что больше всего привлекало его в комиксах прошлого, - этого «больше нет».

Мур также добавил:

Теперь они называются «графические романы», что звучит утончённо, и вы можете запросить за них гораздо больше. Эти невинные, изобретательные и наделенные богатым воображением персонажи-супергерои 40-ых, 50-ых и 60-ых годов возвращаются к современной аудитории, как если бы они были едой для взрослых.

А тем временем Билл Уиллингeм, создатель комикса «Cкaзки», peшил oтдaть его персонажей в cвoбoднoe испoльзoвaниe. Но то же DC категорически не согласна с решением творца. Ещё бы, какого чёрта издатель должен терять деньги из-за благих намерений автора.