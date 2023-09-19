 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Мобильный Маркетинг", ИНН 7714395269, рекламодатель ЕРИР #a-24726

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvLY

     
Гepoи «Пoлoвoгo вocпитaния» в экcтaзe oт cвoeгo зaнятия нa пocтepax финaлa Peцeнзия и oтзывы нa фильм «Oппeнгeймep» Mэл Гибcoн и нaглый мoлoдняк нa пocтepax «Oтeля „Koнтинeнтaль“» Глaвный пepcoнaж «Acoки» пoлyчил пepcoнaжный пocтep
Реклама
   

Реклама

INFINIX MOBILITY LIMITED

Токен: LjN8KA7AD

• • •
 
14
КИНО
СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
737

Создатель «Хранителей» Алан Мур попросил DC направить его гонорары за адаптации своих комиксов движению Black Lives Matter

Источник: DC Comics

Алан Мур, сценарист и визионер комиксов, наиболее известный благодаря таким произведениям как «Хранители», «V значит вендетта» и «Убийственная шутка», сообщил, что он больше не принимает чеки от DC Comics за фильмы и телесериалы, основанные на его произведениях. Он попросил компанию отдать эти гонорары движению Black Lives Matter. В общем, продался.

The Telegraph спросило Мура, правдивы ли сообщения о том, что он забирает все деньги, которые зарабатывает на фильмах и телесериалах, и делит их между сценаристами и другими креативщиками, на что писатель ответил:

Я больше не хочу даже делиться ими с ними. Что касается последних фильмов, то я на самом деле не чувствую, что они придерживались того, что, как я предполагал, было их первоначальной задумкой. Поэтому я попросил DC Comics направить все деньги от любых будущих телесериалов или фильмов в Black Lives Matter.

Мур добавил, что его не интересуют деньги и он живет спокойной жизнью в Нортгемптоне в Англии. В прошлом он открыто заявлял, что не согласен с экранизациями своих работ, и крайне критически относится к современным фильмам о супергероях, которые он однажды назвал «упадком» кинематографа и «в какой-то степени — культуры». В интервью The Guardian в октябре 2022 года он сказал, что продолжающаяся любовь взрослых к фильмам о супергероях — это «инфантилизация», которая может стать «предвестником фашизма».

В то время Мур выразил беспокойство по поводу «сотен тысяч взрослых, выстраивающихся в очередь, чтобы увидеть персонажей и ситуации, которые были созданы для развлечения 12-летних мальчиков — а это всегда были мальчики — 50 лет назад».

Комиксист сетует:

На самом деле я не думал, что супергерои — это «еда» для взрослых. Я думаю, что это было недоразумение, порожденное тем, что произошло в 1980-ых годах — в чём я должен признать значительную долю вины, хотя это и не было преднамеренным, - когда впервые появились такие вещи, как «Хранители».

Было ужасно много заголовков, в которых говорилось: «Комиксы повзрослели». Я склонен думать, что нет, комиксы так и не выросли. Было несколько серий, которые были более взрослыми, чем те, к которым привыкли люди…

Я всегда буду любить и обожать среду комиксов, но индустрия комиксов и всё, что с ней связано, просто стало невыносимым.

В своем новом интервью The Telegraph Мур сказал, что то, что больше всего привлекало его в комиксах прошлого, - этого «больше нет».

Мур также добавил:

Теперь они называются «графические романы», что звучит утончённо, и вы можете запросить за них гораздо больше. Эти невинные, изобретательные и наделенные богатым воображением персонажи-супергерои 40-ых, 50-ых и 60-ых годов возвращаются к современной аудитории, как если бы они были едой для взрослых.

А тем временем Билл Уиллингeм, создатель комикса «Cкaзки», peшил oтдaть его персонажей в cвoбoднoe испoльзoвaниe. Но то же DC категорически не согласна с решением творца. Ещё бы, какого чёрта издатель должен терять деньги из-за благих намерений автора.

Теги
КомиксыХранителиV значит ВендеттаБэтмен: Убийственная шуткаDC
Комментарии (14)

Ещё на эту тему

+Ha кoлeни пepeд ним: вpaг Cyпepмeнa гeнepaл Зoд пoлyчит coльнyю cepию 1Aвтop «Cкaзoк» Билл Уиллингeм peшил oтдaть иx в cвoбoднoe пoльзoвaниe, нo жaднocть DC нe знaeт гpaниц +Titan Comics oпyбликyeт нeoнyapнyю cepию пoд нaзвaниeм Gumaa: The Beginning Of Her +Лeгeндapный cцeнapиcт «Людeй Икc» Kpиc Kлepмoнт вepнyлcя к paбoтe нaд Pocoмaxoй +Пoявилиcь пepвыe изoбpaжeния фигypoк Бэтмeнa, Жeнщины-кoшки и Xapли Kвинн oт McFarlane Toys

Тоже интересно

1Hoвыe cepиaлы нeдeли: yбийcтвeннaя дpaмa oб измeнe c Джeннoй Koyлмaн 61Bcтpeчaйтe! Cyпepмeнa и Лoиc Лeйн cыгpaют Дэвид Kopeнcвeт и Pэйчeл Бpocнaxэн 0Peцeнзия и oтзывы нa игpy Remnant 2 12Coльный peжиccёpcкий дeбют Итaнa Koэнa в тpeйлepe фильмa «Kpacoтки в бeгax» 6Cкapлeтт Йoxaнccoн paбoтaeт c Keвинoм Фaйги нaд coвepшeннo ceкpeтным пpoeктoм Marvel Studios

Далее на КГ

3
Корейская платформа для чтения комиксов Webtoon удалила главу очень популярной манхвы после расистского скандала
 5
Тизер «Перси Джексона и Олимпийцев» обещает эпичные приключения
 0
«Ежемесячник бредовой науки» — анонс и тизер аниме про редакцию паранормального СМИ
 4
Николас Кейдж кошмарит спящих людей в трейлере фильма «Герой наших снов»
 0
Рецензия и отзывы на игру Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten
 7
Продюсеры оставили Киану Ривзу 10% на возвращение в «Джона Уика 5»
 0
Релизный трейлер приключений Ады в Resident Evil 4 Separate Ways
 10
Александр Невский анонсировал сиквел своего хоррора «Ночь сиделки»
 0
ЕВА-547: Прямая трансляция
 2
Джеймс Кэмерон стал продюсером драмы про бездомных и современную полицию
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Быcтpыe тaчки и тяжёлaя дpaмa в тизepe фильмa peжиccёpa Maйклa Maннa «Фeppapи»
 
Сериалы Koлдyнcтвo нa cвeжиx кaдpax втopoгo ceзoнa «Koлeca вpeмeни»
 
Игры Cюжeтный тpeйлep Armored Core VI: Fires of Rubicon
 
Зимний coлдaт вoзглaвит нoвыx Гpoмoвepжцeв
 
Аниме Иceкaй пpo изoбpeтaтeльницy «Maгичecкaя peмecлeнницa Дaлия нe yнывaeт!» экpaнизиpyют
 
Cyпepжeнщины нa пyти к cвoeй миccии — вышeл cвeжий пpoмo-poлик «Mapвeлoв»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
2Телеовощи – 514: Убитый стояк
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 585: Пиратский прокат ожил, хоррор от ютуберов, трейлер «Детей шпионов», «Отвязные дворняги»
 
0Ноль кадров в секунду – 491: Хоть бастуй, хоть не бастуй...
 
 
7ЕВА – 546: Широкие моральные рамки
 
2Телеовощи – 513: Капитан фруктоед
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 584: Горячее обсуждение «Барби», новые «Черепашки-ниндзя», «Eвгeний Oнeгин» от Сарика Андреасяна
 
2Ноль кадров в секунду – 490: Куча похорон и одно воскрешение
 
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 115: Интервью с LostOneTeam
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 114: Интервью с Sobaka Studio
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru