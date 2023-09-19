Новая Алиса Селезнёва сыграет главную роль в сериале по комиксу «Kpacнaя Фypия» oт BUBBLE

Анонсированная позапрошлой осенью адаптация комикса BUBBLE «Красная Фурия» для «Кинопоиска» наконец-то обзавелась исполнительницей заглавной роли. Титульную партию в многосерийном экшене «Фурия» сыграет Дарья Верещагина, сыгравшая розововолосую Алису Селезнёву в фантастике «Сто лет тому вперёд», которую особо рисковые зрители смогут увидеть в кино следующей весной.

Верещагина сыграет Нику Чайкину, ещё в детстве из-за вооружённого нападения оставшуюся сиротой и угодившую в криминальную группировку «Братство». За годы обучения Ника становится лучшей воровкой в мире, которую знают под прозвищем Фурия. Но героине нет дела ни до денег, ни до статуса — Ника ищет убийц своей семьи, чтобы отомстить.

Режиссёром проекта назначен Рустам Ильясов. За производство отвечают «Плюс Студия» и Bubble Studios. Премьера запланирована на следующий год.