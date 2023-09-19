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С горы на языках и прочие развлечения ждут «Рика и Морти» в седьмом сезоне (видео)

По уже сложившейся доброй традиции накануне старта нового сезона «Рика и Морти» кабельный канал Adult Swim публикует в сети видео с обновлёнными открывающими титрами. Такие промо-ролики позволяют чуть приоткрыть завесу тайны над грядущими событиями из жизни гениального учёного и его негениальной семейки.

Открывающие титры седьмого сезона жутко популярной анимационной комедии, из которой беспардонно вышвырнули одного из её создателей и голос главных персонажей Джастина Ройланда, среди прочего анонсировали встречу с зомби, придворные танцы и физически преобразившегося Джерри. В общем, будет на что посмотреть.

Премьера седьмого сезона с новыми голосами Рика и Морти состоится 15 октября.

Теги
ВидеоРик и Морти
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Источник фотографий: Depositphotos

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