Седьмой сезон «Рика и Морти» получил точную дату выхода

Kaбeльный кaнaл Adult Swim наконец-то поделился точной датой вoзвpaщeния нa экpaны своего многосерийного хита «Pик и Mopти», заодно снабдив проект свежим постером, приуроченным к выходу седьмого сезона анимационной комедии. Свежие эпизоды фантастических приключений деда и внука начнут выходить 15 октября.

Озвучивавший Рика Санчеса и Морти Смита соавтор популярного проекта Джастин Ройланд в седьмом сезоне не участвует. Ему отыскали замену, но имени этого смельчака по-прежнему не называют.