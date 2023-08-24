Лжедракон общается с истинным Драконом в отрывке из второго сезона «Колеса времени»

Избранный наведался к самозванцу, чтобы попросить у него совета. Но встреча с Логайном Абларом не задалась. Стриминговый сервис Amazon опубликовал отрывок из второго сезона эпического фэнтези «Колесо времени». Многосерийная экранизация знаменитой книжной серии Роберта Джордана вернётся на малые экраны 1 сентября.

Согласно синопсису второго сезона, в продолжении скромный деревенский парнишка Ранд ал'Тор (Джоша Страдовски) узнаёт, что он является истинным Возрождённым Драконом, которому предначертано спасти мир или разрушить его. Целая армия могущественных чародеек пытается защитить Ранда от Тёмного и заодно справиться с просыпающимися силами Дракона.