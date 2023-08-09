 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Archie создаст очередные хоррор-комиксы «Безымянные воспоминания» — новый ролик фэнтезийного аниме Роберт младшиймладший рассказал o главном провале в карьере: «Два года упущенных возможностей» Дэвид Теннант и Майкл Шин рассказывают о дружбе своих героев в ролике о создании второго сезона «Благих знамений»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
304

«Колесо времени» рассказывает о троллоках (видео)

Стриминговый сервис Amazon готовит зрителей к неминуемому — премьере второго сезона эпического фэнтези «Колесо времени». И в рамках этой подготовки выпустил ролик о создании троллоков — рогатых и копытных солдат армии Тёмного, с которыми главные герои столкнулись уже в начале первого сезона.

Видеоролик с комментариями представителей творческой команды проекта, включая исполнительницу одной из ключевых ролей Розамунд Пайк, показывает, как создавались эти могучие бойцы.

Свежие эпизоды инклюзивно прокачанной адаптации книжного цикла Роберта Джордана начнут выходить на цифровой платформе 1 сентября.

Теги
ВидеоКолесо времени
Комментарии

Ещё на эту тему

53Лесбийские наклонности Морейн Дамодред и попытка в эпичность — вышел трейлер второго сезона «Колеса времени» 12Модный приговор — свежие кадры второго сезона «Колеса времени» 5Колдунство на свежих кадрах второго сезона «Колеса времени»

Тоже интересно

6Netflix зазывает на свой очередной TUDUM (трейлер) 0«Чёрный клевер: Меч Короля магов» — четыре минуты аниме-фильма 27Эмбер Хёрд — дама-психиатр на первых кадрах триллера «B огне» 0Две Женщины-кошки собираются победить одного из злодеев Бэтмена 18Чак Норрис готов сыграть в сиквеле своего самого недооценённого фильма

Далее на КГ

2
«Кажется, я располовинил автобус» — отрывок из кинокомикса «Синий жук»
 0
Marvel напомнило о кроссовере Росомахи и Призрачного гонщика
 0
Харли Квинн наконец-то вылечила вселенную DC, но про кое-кого просто забыла
 1
Народ за Стеной получил собственный трейлер чевёртого сезона «Обратной стороны Земли»
 7
Злодей Мэл Гибсон угрожает Уинстону в трейлере приквела «Джона Уика»
 1
Как появились культовые игровые маскоты и почему мы их любим
 2
Рэп и русская тюрьма в первом трейлере Call of Duty: Modern Warfare III
 10
Режиссёр «Форсажа 10» считает, что миру нужен ещё один «Перевозчик» с Джейсоном Стэйтемом
 15
Фанаты поймали на лжи создателя «Ведьмака» — он не знаком с первоисточником
 6
Культовый ужастик этого года «Два, три, демон, приди!» заслужил сиквел
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Аркнайтс: Зимнее уединение» — второй трейлертрейлер аниме от студии Yostar Pictures
 
Rolling Stone включил NewJeans в список артистов, которые изменят индустрию
 
Боевая львица Зои Салдана на постере боевика «Спецназ: Львица»
 
Кино Майкл Фассбендер гоняет на байке — первые кадры из «Киллера» Дэвида Финчера
 
Кино «Барби» и «Оппенгеймер» появятся в отечественных кинотеатрах только после цифрового релиза
 
Кино «Кадр за кадром» — «Из Ада» (From Hell, 2001)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 508: Самое тупое желание
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 579: «Русалочка», «Круче некуда», безумный Ник Кейдж, причины и последствия забастовок
 
2Ноль кадров в секунду – 485: Иисус от RPG
 
 
7ЕВА – 540: Реинкарнация реинкарнации
 
1Телеовощи – 507: Культурное обогащение через аниме
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 578: Плохой графон «Флэша», «Птичий короб: Барселона», статичный Уэс Андерсон, «Барбенгеймер»
 
0Ноль кадров в секунду – 484: Баббл Боббл Бич Бич
 
6ЕВА – 539: Излишняя ответственность
 
2Телеовощи – 506: Сверхъестественные продюсеры
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru