«Колесо времени» рассказывает о троллоках (видео)

Стриминговый сервис Amazon готовит зрителей к неминуемому — премьере второго сезона эпического фэнтези «Колесо времени». И в рамках этой подготовки выпустил ролик о создании троллоков — рогатых и копытных солдат армии Тёмного, с которыми главные герои столкнулись уже в начале первого сезона.

Видеоролик с комментариями представителей творческой команды проекта, включая исполнительницу одной из ключевых ролей Розамунд Пайк, показывает, как создавались эти могучие бойцы.

Свежие эпизоды инклюзивно прокачанной адаптации книжного цикла Роберта Джордана начнут выходить на цифровой платформе 1 сентября.