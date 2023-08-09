Живущий за Стеной народец, переживающий свою эпичную драму внутри сюжета «Обратной стороны Земли», стараниями стримингового сервиса Hulu обзавёлся собственным трейлером четвёртого сезона, премьера которого состоится на цифровой платформе 14 августа.

Пpoeкт выброшенного на мороз из-за липовых обвинений Джacтинa Poйлaндa живёт и здравствует без своего создателя, продолжая рассказывать о семействе инопланетян, вынужденно приземлившихся на нашей планете и успешно выживающих в человеческой среде обитания.