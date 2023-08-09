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Народ за Стеной получил собственный трейлер чевёртого сезона «Обратной стороны Земли»

Живущий за Стеной народец, переживающий свою эпичную драму внутри сюжета «Обратной стороны Земли», стараниями стримингового сервиса Hulu обзавёлся собственным трейлером четвёртого сезона, премьера которого состоится на цифровой платформе 14 августа.

Пpoeкт выброшенного на мороз из-за липовых обвинений Джacтинa Poйлaндa живёт и здравствует без своего создателя, продолжая рассказывать о семействе инопланетян, вынужденно приземлившихся на нашей планете и успешно выживающих в человеческой среде обитания.

Теги
ВидеоОбратная сторона Земли
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Источник фотографий: Depositphotos

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