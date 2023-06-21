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Создатели «Обратной стороны Земли» объяснили замену Джастина Ройланда

В начале года пренеприятнейшая история приключилась с Джастином Ройландом, соавтором мультсериалов «Рик и Морти» и «Обратная сторона Земли». На сценариста, продюсера и актёра озвучки завели дело по обвинению в домашнем насилии. Несмотря на то, что обвинения вскоре были сняты за недостаточностью улик, карьера Ройланда пошла под откос: его попросили на выход из сериала «Рик и Морти», а также из собственной игровой студии, ответственной за полный специфического юмора шутер High on Life. Не остался от мировых гуманитарных трендов в стороне и сериал «Обратная сторона Земли», где Ройланд также, среди прочего, озвучивал Корво, одного из центральных персонажей.

Что ж, несмотря на снятые обвинения, возвращать актёра к работе пока не планируют. Стриминговый сервис Hulu выпустил специальный ролик, демонстрирующий причину того, почему Корво отныне будет говорить другим голосом. Гармонично вплетённое в повествование объяснение может означать только одно: это всерьёз и надолго. Так что фанаты могут запасаться носовыми платочками, дабы оплакать любимые сериалы: есть мнение, что на импровизациях Ройланда строилась львиная доля шуток в сериалах.

Менее чувствительные граждане могут вместо этого обвести в календаре дату премьеры новых эпизодов — четвёртый сезон «Обратной стороны Земли» стартует 14 августа.

Теги
Обратная сторона Земли
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Источник фотографий: Depositphotos

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