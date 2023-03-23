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542

Отменённый создатель «Рика и Морти» готовится к возвращению

Источник: Adult Swim

В начале года прогремел скандал с Джастином Ройландом — на создателя «Рика и Морти» завели дело о домашнем насилии. Как водится, дожидаться результатов суда никто не стал — его прогнали из сериала Adult Swim, ещё двух сериалов Hulu («Обратная сторона Земли» и «Человек-Коала») и собственной студии Squanch Games.

А дождаться всё же стоило — накануне с Ройланда были сняты все обвинения за недостаточностью улик, и он преисполнен решимости вернуться к творчеству в самое ближайшее время:

Больше всего я разочарован тем, как много людей поспешили осудить меня, не зная фактов и основываясь исключительно на словах озлобленной бывшей, пытающейся добиться моей отмены. То, что это, возможно, удалось хотя бы частично — позор. Как бы то ни было, сейчас, когда судебный процесс завершился, я преисполнен решимости двигаться вперёд, сфокусировавшись на моих творческих проектах и восстановлении моего доброго имени.

Несмотря на такой исход, ожидать его возвращения к «Рику и Морти», увы, не приходится. Может быть, оно и к лучшему.

Комментарии (5)

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