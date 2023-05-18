Тизер «Футурамы» сообщает точную дату возвращения

Сумасшедшие приключения в будущем продолжаются! Стриминговый сервис Hulu опубликовал дебютный тизер продолжения культового анимационного сериала «Футурама». Свежий десятисерийный сезон проекта Мэтта Гроунинга и Дэвида С. Коэна стартует на цифровой платформе 24 июля.

Напомним, в продолжение фантастической комедии о Филиппе Дж. Фрае и компании возвращается весь основной состав озвучивания: Билли Уэст, Джон Ди Маджио, Кэти Сагал, Тресс Макнилл, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил Ламарр и Дэвид Херман.