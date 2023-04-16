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«Футурама» вернётся летом

Источник: FOX

Чуть больше года назад стало известно, что «Футураму» ждёт возрождение (в очередной раз). Провернуть это без пяти минут пасхальное чудо помог стриминговый сервис Hulu, заказав сразу 20 эпизодов, которые разделят на два сезона. Спустя полгода объявили названия первых десяти эпизодов. Но с тех пор о проекте не было ни слуху, ни духу — самые нервные фанаты даже готовились заморозить себя до лучших времён. Отставить панику! Hulu объявил, что новый сезон «Футурамы» стартует этим летом.

Увы, пока нет никаких подробностей о столь важных вещах, как точная дата выхода и наличие блэкджэка и шлюх. Впрочем, за последних волноваться не стоит: Бендер на борту, а это значит, что всё будет в ажуре. К озвучке персонажа вернулся легендарный Джон Ди Маджио. Остальные актёры тоже вернутся к озвучке полюбившихся зрителям героев. Создатели оригинального сериала Мэтт Гроунинг и Дэвид С. Коин тоже на борту. Несмотря на закономерный пессимизм, можно надеяться, что всё будет как раньше — остроумно, смешно и увлекательно.

«Футурама» рассказывает о мире будущего: простой курьер Филипп Дж. Фрай после несчастного случая с криокамерой попадает в Нью-Йорк образца XXX века. Там он находит своего дальнего родственника профессора Фарнсуорта, любовь всей жизни Турангу Лилу и лучшего друга — робота-мизантропа Бендера Родригеса. Вместе они трудятся в курьерской компании «Межпланетный экспресс» и влипают во всевозможные истории на радость зрителям.

Теги
Футурама
Комментарии (4)

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Подкасты
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