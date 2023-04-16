 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Группа анонимных ассасинов: «Джон Уик» и «Барри» в одном комедийном экшене Раккун-клуб в сборе — «Обитель зла: Остров смерти» собирает большое комбо персонажей Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон и остальные фигуранты «Секретного вторжения» на свежем промо-арте Группа Kep1er выпустила трейлер в преддверии нового альбома Озлобленные фанаты Marvel закидали дизлайками трейлер «Капитана Марвел 2»
• • •
 
6
КИНО
СЕРИАЛЫ
426

Сериал «Гарри Поттер» представит расово разнообразных главных героев

Источник: Warner Bros.

То, о чём пророчески шутил интернет, узнавший о многосерийной адаптации «Гарри Поттера», вне всяких сомнений, грядёт. В свежем выпуске подкаста The Hot Mic репортёр Джефф Снайдер поделился важным инсайдом относительно основного кастинга в сериале. По неофициальной пока информации, в студии приложат «дружные усилия» для усиления расового разнообразия в касте.

Снайдер уточняет, что больше всего шансов потемнеть как раз у Гермионы, тем более что её повзрослевшую версию уже сыграла в пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» Нома Думезвени. Сценаристов многосерийного ребута тоже будут формировать в соответствие с нынешними правилами расового разнообразия. Тут не грех вспомнить успешный опыт «Ведьмака», например.

Все эти шутки про чёрную Гермиону и Рона-трансгендера теперь и впрямь можно считать шутками лишь отчасти. Будет удивительно, если сексуальные меньшинства обойдут стороной. Этих-то болезных тем более никак ущемлять нельзя.

Теги
Гарри Поттер
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

33«Гарри Поттер» официально станет сериалом с Джоан Роулинг в продюсерах 42«Гарри Поттера» ждёт ребут в виде сериала для HBO

Тоже интересно

63Ужас из глубины! Чёрная Ариэль спасает принца в трейлере «Русалочки» 2Дин Джарин с тёмным мечом на свежем постере «Мандалорца» 2«Новый» криптонец может оказаться могущественнее Супермена 19Шерлок Холмс и доктор Ватсон московского разлива — вышел трейлер детектива «Хитровка. Знак четырёх» 42Зрители громят третий эпизод «Одни из нас»

Далее на КГ

1
Элайджа Вуд с восторгом ждёт новых фильмов по «Властелину колец»
 0
«Яндекс Музыка» выпустила документалку о «Короле и Шуте»
 0
Шоураннер и актёры «Пацанов» празднуют завершение съёмок четвёртого сезона (видео)
 0
Топ-30 участников мужских кей-поп групп за апрель 2023 года
 6
Главные неожиданности 2022 года — пять «маленьких» фильмов, собравших большую кассу
 1
Создатель «Пацанов» Гарт Эннис взялся за грязных копов и токсичную маскулинность в своём новом комиксе
 1
Был не нужен: вот почему затянулось возвращение Трауна в комиксы по «Звёздным войнам» от Marvel
 0
Человек-паук получает новую броню, созданную из украденной технологии Железного человека
 0
Что больше всего пугает Джокера? DC скоро запустит Knight Terrors, где злодеям и героям достанутся свои дозы ужаса
 7
Изысканно злодейский Джуд Лоу и прочие инклюзивные радости в ролике о создании «Питера Пэна и Венди»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Лучшего „Блэйда“ мы уже сняли» — Стивен Дорфф обозвал фильмы Marvel отстоем
 
Сериалы Неделя сериалов на КГ — главные новости 23–29 января
 
Новые фильмы недели: «Блуждающая Земля 2» и другие новинки кино
 
Режиссёры «Подземелий и драконов» рассказали, почему отказались от «Флэша»
 
Сериалы Ричард Мэдден и Приянка Чопра воюют за свою любовь в трейлере боевика «Цитадель»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 460: Гоги выспался
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 563: Анонсы Star Wars Celebration, «Подземелья и драконы», «Шазам 2», «65»
 
1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
4ЕВА – 524: (Не)заметный поворот
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 562: Наш ответ IMAX, «Тетрис», «Крид 3», «Ампир V»
 
2Ноль кадров в секунду – 468: Прокачка по мини-карте
 
 
3ЕВА – 523: Трясти бюджетом
 
4Телеовощи – 490: Планета вечной оргии
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 561: 10 лет подкасту, спецэффекты Marvel, «Джон Уик 4»
 
8Ноль кадров в секунду – 467: Возвращение величайшего резидента
 
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru