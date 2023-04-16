Сериал «Гарри Поттер» представит расово разнообразных главных героев

То, о чём пророчески шутил интернет, узнавший о многосерийной адаптации «Гарри Поттера», вне всяких сомнений, грядёт. В свежем выпуске подкаста The Hot Mic репортёр Джефф Снайдер поделился важным инсайдом относительно основного кастинга в сериале. По неофициальной пока информации, в студии приложат «дружные усилия» для усиления расового разнообразия в касте.

Снайдер уточняет, что больше всего шансов потемнеть как раз у Гермионы, тем более что её повзрослевшую версию уже сыграла в пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» Нома Думезвени. Сценаристов многосерийного ребута тоже будут формировать в соответствие с нынешними правилами расового разнообразия. Тут не грех вспомнить успешный опыт «Ведьмака», например.

Все эти шутки про чёрную Гермиону и Рона-трансгендера теперь и впрямь можно считать шутками лишь отчасти. Будет удивительно, если сексуальные меньшинства обойдут стороной. Этих-то болезных тем более никак ущемлять нельзя.