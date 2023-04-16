«Яндекс Музыка» выпустила документалку о «Короле и Шуте»

Многосерийная панк-сказка «Король и Шут» от «Кинопоиска» подошла к концу. И специально к выходу финального эпизода мини-сериала, вдохновлённого жизнью и творчеством участников культовой группы, «Яндекс Музыка» опубликовала документальное видеоэссе под названием «Всё ещё на троне: наследие „Короля и Шута“».

Получасовой спецвыпуск рассказывает о том, как группа Михаила «Горшка» Горшенёва и Андрея «Князя» Князева повлияла на современную музыку и всех, кто её слушает. В записи поучаствовали близкие Михаила Горшенёва, музыканты разных эпох, создатели сериала и фанаты «КиШ».