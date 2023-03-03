 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Недобрая Кристина Риччи на первом кадре из фантастического экшена «Солнце Дрездена» Какие-то бабки-болельщицы вышибут «Аватар 2» с первого места в американском прокате Атлетическая режиссура Майкла Б. Джордана — свежий ролик фильма «Крид 3» Педро Паскаль и Кэти Сакхофф путешествуют вместе на свежем кадре из «Мандалорца» Издательство BOOM! Studios показало первые страницы нового комикса под названием The Neighbors
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
245

«Король и Шут» установил рекорд на «Кинопоиске»

Источник: «Кинопоиск»

Стартовавший вчера сериал по мотивам творчества культовой панк-группы «Король и Шут» действительно стал событием. Хроника становления музыкального коллектива с фэнтези-прключениями по миру песен «КиШ» установила абсолютный рекорд для видеосервиса «Кинопоиск», собрав за первый день 410 тыс. просмотров.

Двухсерийная премьера сместила с главенствующей позиции прежнего уважаемого лидера — кинокомикс «Лига справедливости Зака Снайдера».

А промо-кампания музыкально-драматической истории только набирает обороты. Деятельности знаменитых панков-сказочников на «Яндекс Маркете» посвятили приуроченную к открытию одноимённой выставки тематическую коллекцию «Панк-культура. Король и Шут».

Главные роли в панк-фантазии сыграли Константин Плотников (Михаил «Горшок» Горшенёв) и Влад Коноплёв (Андрей «Князь» Князев). Срежиссировал мини-сериал Рустам Мосафир («Скиф») по сценарию Дмитрия Лемешева («Проект „Анна Николаевна“»).

Теги
Король и Шут
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

11Горшок, Князь и другие герои сказки на персонажных постерах «Король и Шут» 3Главные сказочники панк-рока Горшок и Князь на постере сериала «Король и Шут» 19Реальный панк-рок и сказочный мир в первом трейлере сериала «Король и Шут»

Тоже интересно

29Элли выхаживает Джоэла в трейлере восьмого эпизода «Одних из нас» 0Неделя кино на КГ — главные новости 13–19 февраля 9Новые сериалы недели: комедия о животных с Джоэлом Макхэйлом и новая биографическая драма 27«Последние части будут лучшими» — в «Аватаре 3» появятся злые На'ви 9«Этот медведь похерит кучу народа» — ролик о плюсах фильма «Кокаиновый медведь»

Далее на КГ

0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 557: «Марш утренней зари», «Стук в дверь», «Кит», новые фильмы по «Властелину колец»
 1
У нового Хеллбоя появилась горячая подружка — звезда сериала «Обитель зла»
 2
«Чебурашка» снова в топе: самые популярные пиратские фильмы февраля
 2
Могучий правитель Талокана возвращается: во «Мстителях 5» появится Нэмор
 4
Избиение зомби на улицах Лос-Анджелеса в геймплейном ролике Dead Island 2
 6
Геймплейный трейлер Diablo IV напоминает о скором бета-тесте
 14
Не на того напали! Фанаты упрекнули Джеймса Ганна во вранье про управление DC и съёмки «Супермена»
 0
Интервью с режиссёром «Ину-О: Рождение легенды» Масааки Юасой
 5
Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж отправится спасать девушку в драматическом вестерне
 3
«Шафер»: неироничный свадебный экшен с Дольфом Лундгреном (видео)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Из порно в инди-хорроры? Актриса MollyMoonn вдохновила разработчика игр своими роликами в TikTok
 
Кино «Форсаж» без Вина Дизеля, Пола Уокера и даже Тайриза Гибсона — такое вот наследие (видео)
 
Кино Джейсон Момоа планирует играть Аквамена и других супергероев в новых фильмах DC
 
Кино Миледи Ева Грин и Атос Венсан Кассель на съёмках «Трёх мушкетёров», но явно не в графском парке (фото)
 
Кино Всё, везде и сразу: Мишель Йео вместо Кейт Бланшетт и другие победители SAG Awards
 
Девушки из NMIXX смотрятся странно в новых платьях от Loewe (много фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 557: «Марш утренней зари», «Стук в дверь», «Кит», новые фильмы по «Властелину колец»
 
7Ноль кадров в секунду – 463: Возвращение атомносердечного подкаста
 
1ЕВА
 
2Телеовощи – 485: Куриная красная линия
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 556: Трейлер «Тетриса», анонс нового «Хеллбоя», «Бескрайний бассейн» Брэндона Кроненберга
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Ноль кадров в секунду – 462: Атомносердечный подкаст
 
 
3ЕВА – 517: ...And it's gone!
 
0Ноль кадров в секунду – .отрывок: Впечатления: Atomic Heart
 
 
5Телеовощи – 484: Счастье с презервативом
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru