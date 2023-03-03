«Король и Шут» установил рекорд на «Кинопоиске»

Стартовавший вчера сериал по мотивам творчества культовой панк-группы «Король и Шут» действительно стал событием. Хроника становления музыкального коллектива с фэнтези-прключениями по миру песен «КиШ» установила абсолютный рекорд для видеосервиса «Кинопоиск», собрав за первый день 410 тыс. просмотров.

Двухсерийная премьера сместила с главенствующей позиции прежнего уважаемого лидера — кинокомикс «Лига справедливости Зака Снайдера».

А промо-кампания музыкально-драматической истории только набирает обороты. Деятельности знаменитых панков-сказочников на «Яндекс Маркете» посвятили приуроченную к открытию одноимённой выставки тематическую коллекцию «Панк-культура. Король и Шут».

Главные роли в панк-фантазии сыграли Константин Плотников (Михаил «Горшок» Горшенёв) и Влад Коноплёв (Андрей «Князь» Князев). Срежиссировал мини-сериал Рустам Мосафир («Скиф») по сценарию Дмитрия Лемешева («Проект „Анна Николаевна“»).