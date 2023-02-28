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Горшок, Князь и другие герои сказки на персонажных постерах «Король и Шут»

До одной из многообещающих отечественных сериальных премьер остаётся всего пара дней, и видеосервис «Кинопоиск» всячески поддерживает свою новинку промо-материалами. В сети опубликована подборка персонажных постеров сериала «Король Шут». На плакатах главные герои из релаьной жизни и их персоналии в мире фантазий.

Главных героев Михаила «Горшка» Горшенева и Андрея «Князя» Князева сыграли Константин Плотников и Влад Коноплёв.

Постеры сериала «Король и Шут» Постеры сериала «Король и Шут» Постеры сериала «Король и Шут» Постеры сериала «Король и Шут» Постеры сериала «Король и Шут»

Премьера сериала, в котором сплетутся воедино хроника становления и деятельности культовой музыкальной группы и путешествие её фронтменов в мир жутких, но увлекательных фантазий, состоится 2 марта.

Теги
ГалереяКороль и Шут
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