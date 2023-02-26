Новые сериалы недели: «Правдивая ложь» и возвращение «Мандалорца»

В отсутствие заметных премьер подсуетился телеканал CBS, который презентует зрителям шпионский экшен «Правдивая ложь» — без Арнольда Шварценеггера и Джейми Ли Кёртис, естественно. Главным же релизом недели всё равно остаётся премьера третьего сезона «Мандалорца» на Disney+.
Вторник, 28 февраля
драма, фантастика, приключенческий
В ролях Натали Зи, Оуэн Мэкен, Джон Седа, Николас Гонзалес, Чике Оконкво, Карина Лог
Создатель Дэвид Аппелбаум
Второй сезон приключенческой фантастики завершится четырнадцатой серией под названием The Journey. В январе телеканал NBC продлил сериал на третий сезон.
Среда, 1 марта
боевик, комедия
В ролях Джинджер Гонзага, Омер Миллер, Эрика Хернандес, Аннабелла Дидион, Лукас Джей, Беверли Д'Анджело
Осовремененная история о муже и жене, пытающихся спасти семейную жизнь, когда обнаруживается, что один из них секретный агент. И, конечно, ничто лучше не сплотит супругов, чем совместная миссия по спасению мира.
Телеканал CBS решил помурыжить известную концепцию о человеке с двойной жизнью. А постановщик одноимённого полнометражного фильма Джеймс Кэмерон согласился добавить своё имя в список исполнительных продюсеров проекта.
боевик, приключенческий, фантастика
В ролях Педро Паскаль, Джина Карано, Ник Нолти, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс
Создатель Джон Фавро
Приключенческий боевик по вселенной «Звёздных войн» рассказывает о событиях в далёкой-далёкой галактике после падения Империи и до прихода к власти Первого Ордена. Главный герой истории — таинственный стрелок-мандалорец, скитающийся по дальним рубежам галактики, где не действуют законы Новой Республики.
Четверг, 2 марта
драма
В ролях Сара Шахи, Майк Фогель, Адам Демос, Маргарет Одетт, Джонатан Садовски, Джойс Ривера
Создатель Стэйси Ракейсер
Это история о верной жене и заботливой матери Билли, которой не хватает огня в супружеской жизни. Героиня погружается в воспоминания о своей сумасшедшей юности, откровенно описывая свои воспоминания вперемешку с эротическими фантазиями в дневнике, который однажды находит её муж Купер.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: