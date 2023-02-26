Новые сериалы недели: «Правдивая ложь» и возвращение «Мандалорца»

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CBS

Осовремененная история о муже и жене, пытающихся спасти семейную жизнь, когда обнаруживается, что один из них секретный агент. И, конечно, ничто лучше не сплотит супругов, чем совместная миссия по спасению мира.

Телеканал CBS решил помурыжить известную концепцию о человеке с двойной жизнью. А постановщик одноимённого полнометражного фильма Джеймс Кэмерон согласился добавить своё имя в список исполнительных продюсеров проекта.