«Правдивая ложь» показала свой свежий трейлер — с юмором и экшеном

«Не злись, дорогая. Я шпион». Пожалуй, жёны слышали от своих благоверных вещи и похуже. В сети появился свежий трейлер экшен-сериала «Правдивая ложь», который стартует на телеканале CBS меньше чем через месяц — 1 марта.

Центральных персонажей в многосерийном ребуте экшен-комедии Джеймса Кэмерона сыграли Стив Хоуи («Бесстыдники») и Джинджер Гонзага («Женщина-Халк: Адвокат»). Речь пойдёт о супругах, пытающихся спасти семейную жизнь, когда обнаруживается, что один из них секретный агент. И, конечно, ничто не сплотит мужа и жену лучше, чем совместная миссия по спасению мира.

Пилотный эпизод срежиссировал Энтони Хемингуэй («Настоящая кровь»). Сценаристом выступил Мэтт Никс («Чёрная метка»). Кэмерон входит в команду исполнительных продюсеров проекта.