 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Чёрный Супермен получил своё место во вселенной DC Джеймса Ганна Новая обложка комикса про Чужого от Marvel намекает на самый уникальный гибрид ксеноморфа и человека Ужасы зомби-апокалипсиса по-якутски в геймплейной демонстрации The Day Before Дэйв Батиста о планах Джеймса Ганна: «Полный ребут вселенной DC» Джейк Джилленхол геройствует в трейлере боевика Гая Ричи «Переводчик»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
243

«Правдивая ложь» показала свой свежий трейлер — с юмором и экшеном

«Не злись, дорогая. Я шпион». Пожалуй, жёны слышали от своих благоверных вещи и похуже. В сети появился свежий трейлер экшен-сериала «Правдивая ложь», который стартует на телеканале CBS меньше чем через месяц — 1 марта.

Центральных персонажей в многосерийном ребуте экшен-комедии Джеймса Кэмерона сыграли Стив Хоуи («Бесстыдники») и Джинджер Гонзага («Женщина-Халк: Адвокат»). Речь пойдёт о супругах, пытающихся спасти семейную жизнь, когда обнаруживается, что один из них секретный агент. И, конечно, ничто не сплотит мужа и жену лучше, чем совместная миссия по спасению мира.

Пилотный эпизод срежиссировал Энтони Хемингуэй («Настоящая кровь»). Сценаристом выступил Мэтт Никс («Чёрная метка»). Кэмерон входит в команду исполнительных продюсеров проекта.

Теги
ВидеоПравдивая ложь
Комментарии

Ещё на эту тему

4Главные герои «Правдивой лжи» приветствуют вертолёт на постере сериала-ребута

Тоже интересно

16Заляпанные и довольные: Билл Скарсргард и Джессика Рот на новом кадре из фильма «Мальчик убивает мир» 4«Крид 3» — не просто фильм про бокс: режиссёр Майкл Б. Джордан играет по-крупному (видео) 2Первый выпуск нового комикса про Чёрного Плаща получил рекордное количество заказов из магазинов 11Хоакин Феникс впал в детство на афише фильма «Бу боится» от режиссёра Ари Астера 2«Невеста герцога по контракту» — трейлер, авторы и сэйю экранизации манхвы про попаданку в книжку

Далее на КГ

0
Неделя кино на КГ — главные новости 30 января — 5 февраля
 2
Дуэйн Джонсон в «Форсаже»! Трейлер серии «Наследие» вспоминает пятую часть киносаги
 1
Без Уэсли Снайпса и Вуди Харрельсона: первый тизер ремейка спортивной комедии «Белые люди не умеют прыгать»
 3
Шьямалан постучал так, что «Аватар 2» упал в американском прокате на третье место
 0
Новые сериалы недели: маньячный триллер «Фишер» и байопик «Раневская»
 7
Это было больно и длилось два часа: создатели сериала «Одни из нас» рассказали о нашумевшем третьем эпизоде
 3
Джеймс Ганн разозлил продюсеров Warner Bros. бестактностью в отношении «старого режима» DCEU
 0
Взрывное представление Руки — седьмой участницы Baby Monster (видео)
 0
Blackpink, Dawn и J-hope из BTS вошли в «Топ-25 самых стильных музыкантов 2023 года» от Rolling Stone
 1
Новые фильмы недели: «Свободные отношения», «К тебе или ко мне?» и другие новинки кино
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Жертвенная принцесса и король зверей» — трейлер и дата выхода аниме про обычную девушку, ставшую королевой зверолюдей и демонов
 
Кино Вор Уиллем Дефо пытается выбраться из квартиры в трейлере триллера «Инсайд»
 
Игры В сеть слили геймплейный трейлер «Смуты», отечественного исторического экшена
 
Кино Вот и всё, ребята! Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы
 
Аниме «Маг ледяного клинка будет править миром» — новый тизер аниме про имба-мага с тяжёлым прошлым в магической школе
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 482: И зашуршали бороды
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 553: «М3ГАН», «Нападение на Рио Браво», «Что за люди», номинанты на «Оскар-2023»
 
6Ноль кадров в секунду – 459: Max Hard & Dye Payne
 
5ЕВА – 514: Дважды перенесённый подкаст
 
18Телеовощи – 481: Ориентация по кубикам
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 552: Ругаем «Аватар 2», запрет ЛГБТ-пропаганды, ремейк «Привидения», «Чон-и», «Решение уйти»
 
2Ноль кадров в секунду – 458: Личный автоподкаст «Ноль километров в час»
 
4ЕВА – 513: Дропы и переносы
 
3Телеовощи – 480: Буря в штанах
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru