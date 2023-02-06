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Это было больно и длилось два часа: создатели сериала «Одни из нас» рассказали о нашумевшем третьем эпизоде

Источник: HBO

Третий эпизод постапокалиптической драмы «Одни из нас» вышел неделю назад, а разговоры о нём не утихают до сих пор. И ещё долго не утихнут — заставить зрителей так страдать смог бы далеко не каждый. Как выясняется, страдал при просмотре и сам Крэйг Мазин, создатель этого безобразия. Но по другим причинам — эпизод ранил его в самое сердечко. А ещё он длился два часа — только представьте, два часа «любви» бородатых мужиков.

Наблюдая каждый день за тем, как эпизод обретает форму, я чувствовал, что это то, что нужно. Но окончательно я понял это, посмотрев режиссёрскую версию. Она была довольно длинной — два с лишним часа. И я подумал, что это нехорошо. Но я посмотрел её и так сильно плакал! Это было больно.

Я подумал: «Если парни сделали это со мной, человеком, написавшим чёртов эпизод, то это сработает и для остальных». Мы знали, что не можем предложить двухчасовую версию HBO, но нам позволили сделать чуть более длинный эпизод, чем обычно. И хотя он длится 73 минуты, все посмотревшие говорят, что время пролетело незаметно. И это огромное достижение.

Крэйг Мазин, профессиональный садист

А вот создатель The Last Of Us Нил Дракманн, по его собственным словам, никогда не сомневался в правильности выбранного направления и, едва взглянув на сценарий, понял, что перед ним нечто гениальное:

Когда мне прислали его, я сказал: «Это один из самых прекрасных сценариев, которые я когда-либо читал». И я испытал огромную радость от того, что это воплощается в жизнь. Я невероятно горд, что теперь ассоциируюсь с этим. Это круто.

Теперь он действительно ассоциируется с этим, но надо ли оно ему?

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Одни из нас
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