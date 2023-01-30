Джоэл и Элли продолжают свой путь в трейлере четвёртого эпизода триллера «Одни из нас»

После божественного третьего эпизода триллера «Одни из нас» о крепчайшей мужской дружбе Фрэнка и Билла, наверняка поразившей своей красотой и драматичностью всех без исключения зрителей, четвёртый эпизод зачем-то отвлекается на путешествие никому не нужных главных героев.

Да, суровый контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и его матерящийся «груз» Элли (Белла Рэмси) продолжают своё непростое путешествие по заполонённым грибком Штатам. Ну и, само собой, эти двое постепенно учатся доверять друг другу, тем более что рассчитывать им в таких обстоятельствах больше просто не на кого.