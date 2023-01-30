Всё время и пространство — «Доктор Кто» получит серию спин-оффов

В интервью GQ Рассел Т. Дэвис рассказал, что «Доктор Кто» получит серию спин-оффов. Получил бы и раньше, но как дал понять шоураннер, из-за прижимистости BBC не мог — зато теперь, когда культовый научно-фантастический сериал прибрал к рукам Disney, у проекта появились деньги на реализацию всех амбиций Рассела Т. Дэвиса.

Я подумал — без какой-либо критики в адрес людей, которые были шоураннерами в тот период, ведь они работали в меру тех возможностей BBC, — пришло время для следующего этапа «Доктора Кто». Стриминги готовы, спин-оффы тоже. Я всегда хотел их создавать, снимал «Торчвуд» и «Приключения Сары Джейн». Когда я ушёл, от них отказались, и я понимаю, почему… Я много вложил в проект после 2008 года, когда ему стало не хватать финансирования. Вообще для общественного вещания достаточно логично, что деньги тратились на другие вещи. Рассел Т. Дэвис

Ранее стало известно, что Disney хочет превратить «Доктора Кто» в голливудский франчайз в американском стиле.