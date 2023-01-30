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Джефри Дин Морган присоединяется к актерскому составу «Неуязвимого» от Amazon

Источник: Warner Bros.

Мы писали, что из анимационного сериала «Неуязвимый», после его успеха на стриминге Amazon, до сих пор планируют сделать аж целый полнометражный фильм. Но сейчас остаётся довольствоваться новостью о пополнении каста как минимум второго сезона мультсериала о школьнике-супергерое Марке Грейсоне.

Сначала небезызвестный Джефри Дин Морган выложил в своём инстаграм-аккаунте прелюбопытную фотографию с подписью: «Читаю немного. Спасибо #robertkirkman».

Как видно, читал он ни много ни мало второй и третий тома компендиум-издания «Неуязвимого» от издательства Image Comics. Судя по всему, Морган присоединился к актёрскому составу анимационного сериала. Пока неизвестно какую именно роли он озвучит, но до этого Джефри уже играл злодейских персонажей. Например, в сериале «Ходячие мертвецы», который был основан на одноимённой серии комиксов от того же Роберта Киркмана, он воплотил на экране Нигана, умеющего обращаться с бейсбольными битами. Так что ему может достаться роль Трагга — верховного правителя Вультрума и весьма отмороженного персонажа. Кроме того, он полноценный вультрумит, а значит — сильнее главного героя по умолчанию.

Учитывая, что переговоры насчет игровой экранизации не прекращаются, то может быть Дин Морган появится и там? Актёр вполне подходит на воплощение Нолана Грейсона — отца главного героя. Хорошо, что усы (важная часть образа!) у него уже есть.

А сам второй сезон мультсериала начнётся в конце 2023 года, и тогда поклонники уже точно смогут узнать кого же сыграл актёр.

Теги
КомиксыНеуязвимыйХодячие мертвецыImage Comics
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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