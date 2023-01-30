Джефри Дин Морган присоединяется к актерскому составу «Неуязвимого» от Amazon

Мы писали, что из анимационного сериала «Неуязвимый», после его успеха на стриминге Amazon, до сих пор планируют сделать аж целый полнометражный фильм. Но сейчас остаётся довольствоваться новостью о пополнении каста как минимум второго сезона мультсериала о школьнике-супергерое Марке Грейсоне.

Сначала небезызвестный Джефри Дин Морган выложил в своём инстаграм-аккаунте прелюбопытную фотографию с подписью: «Читаю немного. Спасибо #robertkirkman».

Как видно, читал он ни много ни мало второй и третий тома компендиум-издания «Неуязвимого» от издательства Image Comics. Судя по всему, Морган присоединился к актёрскому составу анимационного сериала. Пока неизвестно какую именно роли он озвучит, но до этого Джефри уже играл злодейских персонажей. Например, в сериале «Ходячие мертвецы», который был основан на одноимённой серии комиксов от того же Роберта Киркмана, он воплотил на экране Нигана, умеющего обращаться с бейсбольными битами. Так что ему может достаться роль Трагга — верховного правителя Вультрума и весьма отмороженного персонажа. Кроме того, он полноценный вультрумит, а значит — сильнее главного героя по умолчанию.

Учитывая, что переговоры насчет игровой экранизации не прекращаются, то может быть Дин Морган появится и там? Актёр вполне подходит на воплощение Нолана Грейсона — отца главного героя. Хорошо, что усы (важная часть образа!) у него уже есть.

А сам второй сезон мультсериала начнётся в конце 2023 года, и тогда поклонники уже точно смогут узнать кого же сыграл актёр.