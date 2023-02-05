Неделя сериалов на КГ — главные новости 30 января — 5 февраля

Зрители громят третий эпизод «Одни из нас». Не всем понравился бесполезный филер.

Джоэл и Элли продолжают свой путь в трейлере четвёртого эпизода триллера «Одни из нас». Хотя бы не пешком.

Жесть как она есть — вышел расширенный трейлер триллера «Фишер». Мясокровища и вот это всё.

«Список смертников» получил второй сезон и приквел. Тейлор Китч получил собственный сольный проект.

Таймлайн Marvel обновился: «Чёрная Пантера 2» затесалась между «Лунным рыцарем» и «Женщиной-Халком». После событий сиквела в MCU успело многое произойти.