Жесть как она есть — вышел расширенный трейлер триллера «Фишер»

Создатели сериала, видимо, решили себя не сдерживать и отработать возрастной рейтинг «18+» по полной. В сети появился расширенный трейлер детективного триллера «Фишера» о, пожалуй, самом жутком серийном убийце советского времени.

Премьера сериала с Александром Яценко, Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях состоится на цифровой платформе more.tv 8 февраля.

1986 год. Серию жестоких убийств подростков в Одинцовском районе Московской области ведут следователь Валерий Козырев (Яценко), его напарник из Ростова Евгений Боков (Янковский) и сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Бортич). Школьник Игорь — чудом выживший после нападения свидетель, который может опознать убийцу, но семья мальчика не желает, чтобы он общался с милицией.