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Жесть как она есть — вышел расширенный трейлер триллера «Фишер»

Создатели сериала, видимо, решили себя не сдерживать и отработать возрастной рейтинг «18+» по полной. В сети появился расширенный трейлер детективного триллера «Фишера» о, пожалуй, самом жутком серийном убийце советского времени.

Премьера сериала с Александром Яценко, Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях состоится на цифровой платформе more.tv 8 февраля.

1986 год. Серию жестоких убийств подростков в Одинцовском районе Московской области ведут следователь Валерий Козырев (Яценко), его напарник из Ростова Евгений Боков (Янковский) и сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Бортич). Школьник Игорь — чудом выживший после нападения свидетель, который может опознать убийцу, но семья мальчика не желает, чтобы он общался с милицией.

Теги
ВидеоФишер
Комментарии (4)

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4ЕВА – 513: Дропы и переносы
 
3Телеовощи – 480: Буря в штанах
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
10Ноль кадров в секунду – 457: Очень скандальный выпуск
 
1ЕВА – 512: (Не)заметное слабое место
 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
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Источник фотографий: Depositphotos

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