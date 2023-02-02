Таймлайн Marvel обновился: «Чёрная Пантера 2» затесалась между «Лунным рыцарем» и «Женщиной-Халком»

Второй фильм вакандианского цикла официально вышел на стриминговом сервисе Disney+, и в честь этого события MCU оперативно обновила свой таймлайн, определив место «Чёрной Пантеры: Ваканды навеки» Райана Куглера между двумя многосерийными проектами Четвёртой фазы Marvel — «Лунным рыцарем» и «Женщиной-Халком».
Ну а в самом конце списка сейчас значится вышедший в конце прошлого года праздничный выпуск Джеймса Ганна «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод».
1. «Первый мститель»
2. «Агент Картер»
3. «Капитан Марвел»
4. «Железный человек»
5. «Железный человек 2»
6. «Невероятный Халк»
7. «Тор»
8. «Мстители»
9. «Тор 2: Царство тьмы»
10. «Железный человек 3»
11. «Первый мститель: Другая война»
12. «Стражи галактики»
13. «Стражи галактики. Часть 2»
14. «Мстители: Эра Альтрона»
15. «Человек-муравей»
16. «Первый мститель: Противостояние»
17. «Чёрная вдова»
18. «Чёрная Пантера»
19. «Человек-паук: Возвращение домой»
20. «Доктор Стрэндж»
21. «Тор: Рагнарёк»
22. «Человек-муравей и Оса»
23. «Мстители: Война бесконечности»
24. «Мстители: Финал»
25. «Локи»
26. «Что если?..»
27. «ВандаВижн»
28. «Сокол и Зимний солдат»
29. «Человек-паук: Вдали от дома»
30. «Шан-Чи и Легенда десяти колец»
31. «Вечные»
32. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
33. «Соколиный глаз»
34. «Лунный рыцарь»
35. «Чёрная Пантера: Ваканда навеки»
36. «Женщина-Халк: Адвокат»
37. «Мисс Марвел»
38. «Тор: Любовь и гром»
39. «Ночной оборотень»
40. «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод»
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