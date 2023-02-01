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Дин Джарин с тёмным мечом на свежем постере «Мандалорца»

Космический отец Дин Джарин выглядит ещё смертоноснее — у него в арсенале появился легендарный тёмный меч. В сети появился свежий постер третьего сезона «Мандалорца». Продолжение космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони стартует на цифровой платформе Disney+ в первый день весны, 1 марта.

Привычный к длительным и опасным путешествиям Педро Паскаль продолжит свой путь, а вместе с ним и чувствительный к Силе Грогу.

Постеры сериала «Мандалорец»

Поимо Паскаля в третьем сезоне задействованы Карл Уэзерс (Гриф Карга), Джанкарло Эспозито (мофф Гидеон), Кэти Сакхофф (Бо-Катан Крайз) и Эмили Суоллоу (Оружейник), а также Кристофер Ллойд, о персонаже которого пока информации нет.

Теги
ГалереяМандалорец
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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