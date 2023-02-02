 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Женщина и паук: официальный логотип фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон С Найтвингом произошло то, чего фанаты ждали давно Вин Дизель показывает экшен — свежий концепт-арт «Риддика 4» обещает мощные боевые сцены Для перезапуска киновселенной DC Джеймсу Ганну понадобятся сотни новых актёров В сеть попала ранняя демонстрация сетевого спин-оффа Horizon Forbidden West
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
265

Боевой дед Патрик Стюарт готов к битве в трейлере третьего сезона «Звёздного пути: Пикара»

Легендарный капитан и его соратники очень скоро дадут последний бой своим недругам и отправятся на заслуженный отдых. В сети появился полноценный трейлер третьего сезона космических приключений «Звёздный путь: Пикар» с сэром Патриком Стюартом в главной роли.

Финальные эпизоды сериала о приключениях адмирала Жан-Люка Пикара и его команды стартуют на стриминговом сервисе Paramount+ 16 февраля.

За все три сезона отвечает шоураннер Майкл Шейбон («Джон Картер»). Вместе со Стюартом в актёрском составе значатся Элисон Пилл, Иза Брионес, Мишель Хёрд, Эван Эвагора, Джери Райан, Орла Брэйди, Брент Спинер и Аманда Пламмер.

И постер:

Постеры сериала «Звёздный путь: Пикар»
Теги
ВидеоЗвёздный путь: Пикар
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

8Патрик Стюарт и его команда на постере «Звёздного пути: Пикара»

Тоже интересно

0Рецензия и отзывы на сериал «Король Талсы» 0История фильма Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves начнётся в комиксе. 20Крис Хемсворт берёт перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем 10Отдохнём по-кроненбергски: безумный отпуск Александра Скарсгарда (видео) 0Metallica в комиксах — объявлена новая линейка новелл от Vault Comics

Далее на КГ

4
Эпичный трейлер «Форсаж: Наследие» готовит нас к дебютном ролику 10-й части
 9
Чёрный Супермен получил своё место во вселенной DC Джеймса Ганна
 4
Глава DC раскрыл главный секрет успеха Marvel
 1
Дин Джарин с тёмным мечом на свежем постере «Мандалорца»
 1
Комиксы про Спирита выйдут на русском языке
 2
BlockBerry Creative подтверждает создание петиций о запрете деятельности участниц Loona в индустрии развлечений
 3
Режиссёр «Логана: Росомахи» планирует снимать «Болотную тварь» для DC
 6
Алексей Серебряков борется с зависимостью сына в трейлере триллера «Бешенство» от режиссёра «Чебурашки»
 5
Джеймс Ганн очень расплывчато отбивается от вопросов о переходе Супермена в общественное достояние
 0
«Красавица: Унеси меня на Луну 2» — дата выхода второго сезона семейно-космического ромкома
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кринж-комедия «Ресторан по понятиям» подготовила для зрителей спецэпизод «Бедный олигарх» (трейлер)
 
Кино Джулия Робертс и Дженнифер Энистон обменяется телами в комедии режиссёра «Зависнуть в Палм-Спрингс»
 
Кино До первого трейлера «Индианы Джонса 5» осталось меньше месяца
 
Dawn поделился мыслями о своей карьере и попытках завести друзей
 
Александра Даддарио рассказала, почему обнажилась в «Настоящем детективе»
 
Чарли Кокс изменяет жене и родине с Ольгой Куриленко в трейлере шпионского триллера от Netflix
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
18Телеовощи – 481: Ориентация по кубикам
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 552: Ругаем «Аватар 2», запрет ЛГБТ-пропаганды, ремейк «Привидения», «Чон-и», «Решение уйти»
 
2Ноль кадров в секунду – 458: Личный автоподкаст «Ноль километров в час»
 
4ЕВА – 513: Дропы и переносы
 
3Телеовощи – 480: Буря в штанах
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 551: «Аватар: Путь воды», «Операция „Фортуна“», наш ответ «В Филадельфии всегда солнечно»
 
10Ноль кадров в секунду – 457: Очень скандальный выпуск
 
1ЕВА – 512: (Не)заметное слабое место
 
0Телеовощи – 479: Свободный от трусов
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru