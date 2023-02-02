Боевой дед Патрик Стюарт готов к битве в трейлере третьего сезона «Звёздного пути: Пикара»

Легендарный капитан и его соратники очень скоро дадут последний бой своим недругам и отправятся на заслуженный отдых. В сети появился полноценный трейлер третьего сезона космических приключений «Звёздный путь: Пикар» с сэром Патриком Стюартом в главной роли.

Финальные эпизоды сериала о приключениях адмирала Жан-Люка Пикара и его команды стартуют на стриминговом сервисе Paramount+ 16 февраля.

За все три сезона отвечает шоураннер Майкл Шейбон («Джон Картер»). Вместе со Стюартом в актёрском составе значатся Элисон Пилл, Иза Брионес, Мишель Хёрд, Эван Эвагора, Джери Райан, Орла Брэйди, Брент Спинер и Аманда Пламмер.

И постер: