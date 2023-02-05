Телеовощи. Выпуск 482: И зашуршали бороды

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Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|03:18 —
|«Список смертников» получит продолжение и спин-офф
|05:02 —
|«Одни из нас» продлены на второй сезон
|08:48 —
|Фиби Уоллер-Бридж берётся за сериал «Лара Крофт»
|13:46 —
|Расчленёнка и потоки крови в трейлере ужастика «Антология русского хоррора: Красный состав»
|15:54 —
|Джеймс Ганн обещает много сериалов в новой общей киновселенной DC
|50:08 —
|«Пенниуорт» закрыт на третьем сезоне
|51:50 —
|«Покерфейс» (Poker Face) — 1x01
|01:03:32 —
|«Агентство „Локвуд и компания“» (Lockwood & Co) — 1x01
|01:16:19 —
|«Терапия» (Shrinking) — 1x01
|01:22:48 —
|«Извне» (From) — 1x01
|01:33:08 —
|«Шоу пошло не так» (The Goes Wrong Show) — 1x01—02
|01:41:41 —
|«Легенда о Vox Machina» — 2x03—06
|02:02:45 —
|«Одни из нас» — 1x03
|02:21:35 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x06
|02:25:13 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 7x12 (финал сериала)
|02:30:20 —
|Юра байтит на Warhammer 40,000
|02:35:48 —
|«Алиса в Пограничье» — 2x06
|02:46:49 —
|«Безумцы» (Mad Men) — 1x01
|03:02:24 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x05
|03:16:33 —
|«Горец» — 2x21
|03:21:40 —
|«Остаться в живых» — 1x16
|03:27:18 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x15
|03:32:05 —
|«Футурама» — 6x20
|03:36:04 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x08
|03:46:37 —
|«Нодамэ Кантабиле» — OVA
|03:55:18 —
|Благодарности спонсорам
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