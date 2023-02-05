Шоураннер «Пацанов» показал заголовок финала четвёртого сезона (фото)

У Эрика Крипке нет для вас свежего эпизода «Пацанов», нет даже его сценария, есть кое-что получше — титульная страница сценария! Шоураннер антигеройской сатиры опубликовал в соцсетях заглавную страницу восьмой — заключительной — серии четвёртого сезона.

Восьмой эпизод получил название Assassination Run. Судя по всему, зрителей ждёт нечто убийственное. А вот что именно — узнаем только, когда четвёртый сезон пожалует на экраны. Стриминговый сервис Amazon пока не утвердил дату его старта, хотя все надеются, что сериал вернётся на экраны в этом году.

В сериале снимаются Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Дженсен Эклс, Эрин Мориарти, Карен Фукухара, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Лас Алонсо и Томер Капон, а также новички Джеффри Дин Морган, Вэлори Керри и Сьюзэн Хэйард.