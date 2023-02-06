Новые сериалы недели: маньячный триллер «Фишер» и байопик «Раневская»

На этот раз за премьеры отвечают сугубо отечественные проекты от наших стриминговых сервисов. Цифровая платформа KION презентует байопик «Раневская», а видеосервис more.tv покажет детективный триллер «Фишер». Оба проекта, так уж вышло, создавались по реальным событиям.
Среда, 8 февраля
драма, биография
В ролях Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринёва, Семён Стругачёв
Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы Фаины Раневской от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте.
Не первый и не последний байопик в ближайшее время. Название говорит само за себя, а трейлер сериала в целом обещает неплохую попытку рассказать историю одной из самых ярких актрис советской эпохи.
детектив, триллер
В ролях Иван Янковский, Саша Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов
1986 год. В районе правительственных дач на Рублёвском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и молодая мать Наталья Добровольская начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.
А это не первый и не последний детективный триллер про маньяков. Вслед за «Чикатило» Сарика Андреасяна на малые экраны пожалует жуткая история о серийном убийце Фишере. И судя по трейлерам премьеры, авторы решили как следует понагнетать. Как будто и без этого жести в реальных событиях дела было недостаточно.
драма, комедия
В ролях Джеймс Родэй, Кристина Очоа, Романи Малко, Дэвид Джинтоли, Энн Сон, Кристина Моусес
Создатель Диджей Нэш
Драмеди расскажет о группе друзей, по разным причинам переживающих не лучшие времена. Неожиданная кончина одного из них становится звоночком для остальных — пора начинать жить.
фантастика, боевик, приключенческий, драма
В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер
Создатель Грег Берланти
Захватывающая и невероятная история молодого учёного Барри Аллена начинается с момента, когда вследствие несчастного случая он обретает силу сверхскорости, что превращает его в самого быстрого человека, когда-либо жившего на нашей планете.
приключенческий
В ролях Кэтрин Зета-Джонс, Зури Рид, Лизетт Алексис, Джордан Родригес, Антонио Киприано, Линдон Смит
Создатель Габриэль Льянас
Первый сезон приключенческого сериала завершится десятым эпизодом Treasure Protectors. Стриминговый сервис Disney+ пока не решил, что будет делать с проектом дальше.
Четверг, 9 февраля
триллер
В ролях Пенн Бэджли, Элизабет Лейл, Лука Падован, Шэй Митчелл, Зак Черри, Николь Кан
Создатель Грег Берланти, Сэра Гэмбл
В продолжении экранизации книжной трилогии Кэролайн Кепнес зрители узнают, как поживают Джо, его возлюбленная Лав, их новорожденный сын и новые соседи смертоносной парочки. В основу третьего сезона легла опубликованная в апреле третья книга серии под названием You Love Me.
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