Новые сериалы недели: маньячный триллер «Фишер» и байопик «Раневская»

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KION

Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы Фаины Раневской от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте.

Не первый и не последний байопик в ближайшее время. Название говорит само за себя, а трейлер сериала в целом обещает неплохую попытку рассказать историю одной из самых ярких актрис советской эпохи.