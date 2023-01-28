Яркая и уникальная — вышел трейлер байопика «Раневская»

«Никакого профессионализма, но глаз от неё не оторвать». Стриминговый сервис KION выпустил трейлер многосерийной биографической драмы «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли. Премьера байопика состоится 8 февраля.

Сериал расскажет о жизни знаменитой советской актрисы и автора многочисленных, давно ушедших в народ афоризмов — Фаины Раневской. Повествование охватит разные этапы её биографии от молодых до преклонных лет. Расскажут, конечно, не только о её карьере, но и о том, как складывалась личная жизнь одной из самых ярких советских актрис.

Актёрский состав проекта возглавляют Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринёва, Даниил Спиваковский и Ольга Науменко.