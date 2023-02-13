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Сара Шахи зажигает с новым мужиком в трейлере второго сезона драмы «Секс/Жизнь»

Новые знакомства, горячие тройнички, запретные желания и прочие прелести интимной жизни основных персонажей ожидают всех, кто остался неравнодушен к перипетиям личной жизни героев драмы «Секс/Жизнь». Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона проекта с Сарой Шахи. Свежие эпизоды появятся в доступе 2 марта.

Экранизация романа ББ Истон «44 главы о 4 мужчинах» рассказывает о Билли (Шахи), которой перестало хватать страсти в супружеской жизни. Героиня погружается в воспоминания о своей волнующей юности, описывая происходившее вперемешку с эротическими фантазиями. Однажды эти откровенные записи находит её супруг Купер (Майк Фогель). Ну а во втором сезоне Билли предстоит иметь дело с последствиями своих решений.

Теги
ВидеоСекс/Жизнь
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Источник фотографий: Depositphotos

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