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«Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне лишился шоураннера

Источник: Paramount+

Продлённая в декабре на второй сезон криминальная драма Тейлора Шеридана внезапно лишилась одного из своих рулевых. Из «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли выбыл соавтор сценария и шоураннер первого сезона Теренс Уинтер, оставляя за собой статус исполнительного продюсера. Сейчас ему подыскивают замену.

Причин, докладывают инсайдеры, несколько, в том числе творческие разногласия по некоторым вопросам, а также желание Уинтера сосредоточится на проектах, которыми он горит куда больше, чем сериалом Шеридана. Один из них — заявленный в прошлом октябре стриминговый сериал Мартина Скорсезе по «Бандам Нью-Йорка».

В «Короле Талсы» Сталлоне играет мафиози Дуайта «Генерала» Манфреди, который вышел на свободу после 25-летней отсидки и оказался в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют его в Талсу, штат Оклахома. И Манфреди на деле доказывает, что нигде не пропадёт, постепенно собирая команду, которая поможет ему сколотить новую криминальную империю с нуля.

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Король Талсы
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