Телеовощи. Выпуск 485: Куриная красная линия

Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|04:20 —
|Netflix отменил съёмки анимационного фильма о Gorillaz
|08:28 —
|«Тёмная Лига Справедливости» Джей Джей Абрамса — всё
|15:05 —
|Тизер отечественного мокьюментари «Дело о пропавшей деревне»
|20:14 —
|Четвёртый сезон «Мандалорца» уже написан
|23:08 —
|«Антология русского хоррора: Красный состав» — 1x01—04
|36:48 —
|«Контроль за животными» (Animal Control) — 1x01
|44:32 —
|«Карнивал Роу» — 2x01
|51:23 —
|«Одни из нас» — 1x06
|56:50 —
|«Ты» — 4x02—10
|59:53 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x09—10
|01:09:46 —
|«Шоу пошло не так» — 1x04
|01:17:16 —
|Лев о «Шоу „Цианид и Счастье“»
|01:28:03 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x07
|01:34:19 —
|«Горец» — 3x01
|01:40:14 —
|«Безумцы» — 1x03
|01:48:55 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x04
|01:59:22 —
|«Остаться в живых» — 1x18
|02:04:32 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x18
|02:12:04 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x11
|02:19:53 —
|«Футурама» — 6x22
|02:27:01 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x03
|02:37:11 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Скачивание
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: