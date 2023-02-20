Телеовощи. Выпуск 484: Счастье с презервативом

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|03:54 —
|Человек-паук Нуар получит сольный сериал на Amazon
|08:40 —
|«Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец получили второй сезон
|10:38 —
|Создатель «Спартака» готовит сиквел гладиаторского сериала
|17:44 —
|«Пацаны» не остановятся на четвёртом сезоне
|21:33 —
|«Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне лишился шоураннера
|23:10 —
|«Тед Лассо» возвращается с духоподъёмным тизером третьего сезона
|28:32 —
|«Ты» — 4x01
|39:06 —
|«Харли Квинн: Очень проблематичный спешел ко Дню святого Валентина»
|51:52 —
|«Южный Парк» — 26x02
|01:01:23 —
|«Фишер» — 1х02
|01:04:11 —
|Про порно-раздел на «КГ»
|01:14:02 —
|«Одни из нас» — 1x05
|01:24:15 —
|«Легенда о Vox Machina» — 2x10—12 (финал сезона)
|01:42:02 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 2x08
|01:48:10 —
|«Алиса в Пограничье» — 2x08 (финал сериала)
|01:58:36 —
|«Шоу пошло не так» — 1x03—04
|02:08:14 —
|«Безумцы» — 1x02
|02:15:52 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x03
|02:30:46 —
|«Остаться в живых» — 1x17
|02:38:49 —
|«Горец» — 2x22 (финал сезона)
|02:43:54 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x06
|02:57:42 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 4x17
|03:04:40 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 7x10
|03:11:32 —
|«Футурама» — 6x21
|03:15:56 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x02
|03:26:11 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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