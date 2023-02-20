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389

Новые сериалы недели: шпионские игры Евы Грин и Венсана Касселя

Источник: Apple TV+

Стриминговый сервис Apple TV+ презентует шпионский триллер с экранной парочкой этого года — Венсаном Касселем и Евой Грин. Эти двое играют бывших любовников в сериале «Связи» и кинодилогии «Три мушкетёра». Удачный творческий тандем.

Среда, 22 февраля

 
Сезон6
FX
Снегопад Snowfall

драма

В ролях Эймин Джозеф, Эндрю Ховард, Билли Магнуссен, Камила Банус, Картер Хадсон, Демсон Идрис

Создатель Эрик Амадио, Джон Синглтон

Драма повествует о разгоравшейся в Лос-Анджелесе начала 80-х годов прошлого века настоящей эпидемии кокаиновой зависимости.

Видео

Пятница, 24 февраля

 
Премьера+
Apple TV+
Связь Liaison

триллер

В ролях Ева Грин, Венсан Кассель, Дэниэл Френсис, Лина Дюбарри, Азиз Диаб, Крис Харис

Остросюжетная драма, разворачивающаяся в мире большой политики и международного шпионажа, расскажет, как ошибки прошлого грозят гибелью будущему. Это история о том, как интриги внешнего мира противостоят страстной и крепкой любви главных героев.

Шпионский триллер, где Ева Грин и Венсан Кассель играют бывших любовников, которых судьба снова сводит вместе. Ну и что тут может не нравиться?

Видео

Воскресенье, 26 февраля

 
Сезон10
NBC
Чёрный список The Blacklist

драма, боевик

В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Эгголд, Ильфенеш Хадера

Создатель Джон Бокенкамп

Рэймонд Реддингтон — один из самых разыскиваемых преступников в мире — без сопротивления сдаётся в вашингтонской штаб-квартире ФБР. На допросе он заявляет, что собирается помочь Бюро с арестом опаснейших криминальных умов, но сотрудничать почему-то согласен исключительно с агентом Элизабет Кин, совсем недавно принятой в ряды ФБР.

Видео

 
Конец сезона1
AMC
Мэйфейрские ведьмы Anne Rice's Mayfair Witches

мистика

В ролях Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Тонгайи Чириса, Гарри Хэмлин, Бет Грант, Джен Ричардс

Создатель Эста Спэлдинг

Первый сезон мистического триллера по романам Энн Райс завершится десятой серией What Rough Beast. Кабельный канал AMC продлил сериал на второй сезон.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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Подкасты
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