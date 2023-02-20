Новые сериалы недели: шпионские игры Евы Грин и Венсана Касселя

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Остросюжетная драма, разворачивающаяся в мире большой политики и международного шпионажа, расскажет, как ошибки прошлого грозят гибелью будущему. Это история о том, как интриги внешнего мира противостоят страстной и крепкой любви главных героев.

Шпионский триллер, где Ева Грин и Венсан Кассель играют бывших любовников, которых судьба снова сводит вместе. Ну и что тут может не нравиться?