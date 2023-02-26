Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 февраля

Дэвид Финчер рассказал, почему у «Охотника за разумом» не будет третьего сезона. Проект не оправдал ожиданий стриминга.

Эмма Маккей покидает «Половое воспитание» после четвёртого сезона. Школа не может длиться вечно.

Дочь Доктора, Мисси и другие персонажи из прошлого появятся в юбилейных спецвыпусках «Доктора Кто». Но не совсем в привычном формате.

Ник Офферман появится в финальном сезоне «Академии Амбрелла». Компанию ему составили Меган Маллалли и Дэвид Кросс.

Приквел хоррора «Оно» от Энди Мускетти уходит в работу. HBO Max дал добро на съёмки.

Второй сезон «Ричера» готов — Алан Ричсон объявил о завершении съёмок (видео). И пообещал, что продолжение будет лучше и масштабнее первого сезона.