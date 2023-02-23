HBO отменил перезапуск сериала «Настоящая кровь»

Пришло время рыдать кровавыми слезами: HBO отменил перезагрузку сериала «Настоящая кровь» из-за сокращения расходов Warner Bros. Разговоры о ребуте ходили давно. Генеральный директор HBO и HBO Max по контенту Кейси Блойс подтвердил, что перезапуск имел шанс на жизнь — даже шла работа над сценарием, а потом у Warner Bros. началась весёлая жизнь, и от планов возродить историю борьбы отверженных за своё место в мире пришлось отказаться.

По сюжету в Японии изобрели искусственную кровь, поэтому вампирам больше необязательно убивать людей ради выживания. Они перестают скрываться, требуют равноправия. Люди считают, что вампиры его не заслуживают, потому что даже не живы. В проекте, помимо вампиров, были оборотни, колдуны и даже феи.

В своё время «Настоящая кровь» продержалась целых семь сезонов, что совершенно неудивительно — главные роли в сериале играли Анна Пэкуин, Стивен Мойер и Александр Скарсгард.

Ещё одним проектом, который не увидел свет ради экономии (и, как намекает Питер Сафран, чтобы не позориться), была печально известная «Бэтгёрл». Впрочем, исполнительница главной роли Лесли Грэйс думает, что фильм был не так уж и плох.