Первый взгляд на Джеффри Дина Моргана в четвёртом сезоне «Пацанов» (фото)

Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» продолжаются, и досужим фотографам-любителям наконец-то удалось застать на съёмочной площадке в Ванкувере Джеффри Дина Моргана. Компанию его загадочному персонажу составил Билли Бутчер в исполнении Карла Урбана.

К сожалению, никаких информационных подробностей о герое Моргана по-прежнему нет. По фото можно только понять, что он играет какого-то мужика в костюме.

Съёмки четвёртого сезона подходят к завершению, но шоураннер проекта Эрик Крипке успел пообещать, что оный не станет заключительным.