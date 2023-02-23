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Первый взгляд на Джеффри Дина Моргана в четвёртом сезоне «Пацанов» (фото)

Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» продолжаются, и досужим фотографам-любителям наконец-то удалось застать на съёмочной площадке в Ванкувере Джеффри Дина Моргана. Компанию его загадочному персонажу составил Билли Бутчер в исполнении Карла Урбана.

К сожалению, никаких информационных подробностей о герое Моргана по-прежнему нет. По фото можно только понять, что он играет какого-то мужика в костюме.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Съёмки четвёртого сезона подходят к завершению, но шоураннер проекта Эрик Крипке успел пообещать, что оный не станет заключительным.

Теги
Пацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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