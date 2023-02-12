«Пацаны» на остановятся на четвёртом сезоне

Очевидно, дабы настроить аудиторию на правильный лад, шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке просигнализировал у себя в соцсетях, мол, ныне снимаемый четвёртый сезон не станет завершением сериала. Как раз сейчас Крипке готовится к съёмкам финала четвёртого сезона, но дальше — больше.

Помимо очевидного вывода, заключающегося в том, что зрителям, видимо, стоит приготовиться к новостям о продлении, этот комментарий ещё и может послужить сигналом, мол, какой бы ни вышла концовка четвёртого сезона, ждать от неё массовой бойни и смертей ключевых персонажей не стоит. Рановато.

Ну и третий очевидный вывод: стартовавший в прошлом августе съёмочный процесс свежих эпизодов подходит к концу. В четвёртом сезоне антигеройской сатиры к известному актёрскому ансамблю присоединились Джеффри Дин Морган, Вэлори Керри и Сьюзэн Хэйард.