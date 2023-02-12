Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 февраля

«Ван Хельсинг» по-нашему! Вышел трейлер мистической экшен-комедии «Сергий против нечисти. Шабаш». Герои одноимённого сериала уходят на широкие экраны.
Джастин Ройланд давно ничем не помогал «Рику и Морти» — инсайды о бывшем соавторе сериала. Наверное, чтобы зрители не расстраивались.
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Кевин Костнер не хочет тратить время на «Йеллоустоун». Мэттью Макконахи готовится на замену. Вселенная Тейлора Шеридана продолжит расширяться.
Количество зрителей сериала «Одни из нас» продолжает расти. Они там что, заражают друг друга?
Мелани Лински ответила на критику своей героини в сериале «Одни из нас». Есть мнение, что вышло не слишком аутентично для постапокалиптики.
Семейное фото: Эллиот Пейдж и компания на съёмках последнего сезона «Академии Амбрелла». Время прощаться.
«Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец получили второй сезон. С анонсом не спешили.
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