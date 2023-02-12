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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 февраля

Источник: Starz
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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1Лазер-шоу «Три дебила» – 554: «Крушение», «Вавилон» Дэмьена Шазелла, фильм про Простоквашино, план Джеймса Ганна
 
5Ноль кадров в секунду – 460: Гоги выспался
 
 
1ЕВА – 515: Самый учёный аниме-подкаст
 
11Телеовощи – 482: И зашуршали бороды
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 553: «М3ГАН», «Нападение на Рио Браво», «Что за люди», номинанты на «Оскар-2023»
 
7Ноль кадров в секунду – 459: Max Hard & Dye Payne
 
6ЕВА – 514: Дважды перенесённый подкаст
 
18Телеовощи – 481: Ориентация по кубикам
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 552: Ругаем «Аватар 2», запрет ЛГБТ-пропаганды, ремейк «Привидения», «Чон-и», «Решение уйти»
 
2Ноль кадров в секунду – 458: Личный автоподкаст «Ноль километров в час»
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Источник фотографий: Depositphotos

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