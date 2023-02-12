Неделя сериалов на КГ — главные новости 6–12 февраля

«Правдивая ложь» показала свой свежий трейлер — с юмором и экшеном. Премьера сериала уже не за горами.

Кевин Костнер не хочет тратить время на «Йеллоустоун». Мэттью Макконахи готовится на замену. Вселенная Тейлора Шеридана продолжит расширяться.

Количество зрителей сериала «Одни из нас» продолжает расти. Они там что, заражают друг друга?

Мелани Лински ответила на критику своей героини в сериале «Одни из нас». Есть мнение, что вышло не слишком аутентично для постапокалиптики.