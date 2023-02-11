Создатель «Спартака» готовит сиквел гладиаторского сериала

Шоураннер мощной гладиаторской экшен-драмы «Спартак» Стивен Денайт внезапно возвращается в Древний Рим, чтобы снять для кабельного канала Starz продолжение своего прославленного сериала. Денайт снова выступит главным сценаристом и шоураннером пока безымянного проекта о боевых рабах.

Сиквел расскажет о событиях, последовавших за подавлением легендарного восстания Спартака и его товарищей. Зрителям обещают новую историю о предательствах, обмане и крови в громадной тени великого Рима.

Проект в разработке. До кастинга пока далеко. Денайт входит в команду исполнительных продюсеров. В производстве снова поучаствует студия Lionsgate Television.